17. Dezember 2018, 22:06 Uhr Klaviermusik Neujahrskonzert mit dem Pianistenclub

In der Konzertreihe "Klangwelten am Klavier im Jahreslauf" widmet sich der Pianistenclub München in seinem Neujahrskonzert dem "Entdecken und Beschreiten von neuen Pfaden". Am 5. Januar wird das Publikum im Kleinen Theater unter anderem Werke Auszüge aus dem "Wohltemperierten Klavier" von Johann Sebastian Bach zu hören bekommen. Bach hatte das legendäre Werk durch die Entwicklung von Instrumenten und mit für die damalige Barockzeit neuen Tonarten geschrieben. An der Sonatenform versuchte sich Franz Schubert in seiner virtuosen "Wandererfantasie", auch sie wird zu hören sein. Besonders ab der Epoche der Romantik wurden dann verschiedene Naturklänge häufiger in Kompositionen eingebaut, etwa das Element Wasser, wie es in Franz Liszts Stück "Les jeux d'eaux à la Villa d'Este" anklingen wird. Im Impressionismus, dem Höhepunkt des Kompositionsstils , sind Werke wie "Jeux d'eau" von Maurice Ravel oder "L'isle joyeuse" von Claude Debussy entstanden. Auszüge aus diesen Werken werden ebenfalls zu hören sein.

Klavierspielen werden Peter Chucknóv, Gregor Arnsberg und Carolin Danner werden den am Klavier. Danner wird außerdem moderieren. Das Konzert beginnt um 19 Uhr an der Casinostraße 75.