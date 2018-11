23. November 2018, 22:02 Uhr Klassische Meister Prosecco mit Vivaldi

Rudi Zapf und das Augsburger Kammerorchester geben am dritten Advent zwei Konzerte in Poing

Ein Orchester, das in keine Kammer passt, und ein Solist, der die herkömmlichen Konventionen seines Instruments längst gesprengt hat. Rudi Zapf und das Augsburger Kammerorchester spielen mit tänzerischer Leichtigkeit zauberhafte Kompositionen klassischer Meister. Wegen der großen Nachfrage für ihr Weihnachtskonzert in der neuen katholischen Pfarrkirche "Seliger Pater Rupert Mayer" in Poing gibt es nun am gleichen Tag, Sonntag, 16. Dezember, ein Zusatzkonzert um 15 Uhr. Das Konzert um 18 Uhr ist bereits ausverkauft.

Wolfgang Amadeus Mozart hätte seine Freude gehabt an den inspirierten Musikern, und Antonio Vivaldi hätte vermutlich einen Prosecco nach dem anderen spendiert - aus purer Freude über den edlen Klang des Hackbretts. Auf dem Programm des Weihnachtskonzerts stehen Werke von ebendiesen, Mozart und Vivaldi, sowie von Johann Sebastian Bach, Leopold Mozart, Paolo Salulini, Johann Philipp Krieger, außerdem Weltmusik aus Irland, der Mongolei und Südamerika.

Der Hackbrettvirtuose Rudi Zapf wirbelt seit über 35 Jahren über die Saiten seines Instruments. Tourneen führten ihn neben der BRD auch nach Österreich, in die Schweiz, nach Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Tschechien, Slowakei, Marokko, Tunesien, West- und Ostafrika, Süd- und Mittelamerika, Litauen, Lettland, Estland, Kasachstan, Kirgisistan, China und Indien. 1985 wurde er mit den Förderpreis der Stadt München ausgezeichnet. 1989 mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik. Etwa 30 CD-Aufnahmen erschienen mit Volksmusik, Klassik, Weltmusik, Kleinkunst und Kabarett. Seit 1989 organisiert er das internationale Hackbrettfestival in München.

Das Augsburger Kammerorchester wurde 1986 unter Leitung von Bernd-Georg Mettke gegründet. Seine Mitglieder sind Absolventen und Studierende der Musikhochschulen München und Würzburg sowie des Konservatoriums und der Universität Augsburg. 1990 machte das Orchester erstmals Aufnahmen beim Bayerischen Rundfunk sowie zwei Weihnachtskonzerte mit Rudi Zapf im Münchner Gasteig. 1991 standen drei viel beachtete Konzerte mit dem argentinischen Gastdirigenten Fernando Ciraolo im Zentrum der Arbeit. 1993 produzierte das Orchester gemeinsam mit Rudi Zapf die CD "Festliche Hackbrettmusik".

Karten gibt es im Buchladen Poing (City Center), Telefon (08121) 98 91 34, im Zapf-Musik-Konzertbüro (Versand), Telefon (08121) 77 27 47 oder über info@zapf-musik.de, www.zapf-musik.de.