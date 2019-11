Der armenisch-französische Pianist Vardan Mamikonian, Schüler des legendären Lazar Berman, ist seit seinem Gewinn des World Music Masters Competition in Monte Carlo auf den großen internationalen Podien zu Gast. Für sein Debüt im Ebersberger Klavierzyklus des Kulturvereins Zorneding-Baldham am Sonntag, 17. November, im Alten Kino Ebersberg hat er ein hochvirtuoses Programm ausgewählt, in dem er auch Werke armenischer Komponisten vorstellt: Das Poème des 1921 geborenen Arno Babajanyan, der zu den bedeutendsten Musikerpersönlichkeiten der Armenischen Sozialistischen Sowjetrepublik zählte, ist eines der ersten Werke eines sowjetischen Komponisten, das die Zwölftontechnik verwendet. Zu Babajanyans frühen Kompositionen zählt dagegen seine Bearbeitung des "Vagarschabater Tanzes" von Gevorgi Soġomonyan, der unter seinem geistlichen Namen Komitas Vardapet als eine der zentralen Figuren des armenischen Musiklebens um die Wende zum 20. Jahrhundert berühmt wurde.

Einen pianistisch brillanten Rahmen für diese folkloristisch gefärbten Miniaturen bilden Hauptwerke des spätromantischen und impressionistischen Klavierrepertoires: Nach Ferruccio Busonis Transkription von Johann Sebastian Bachs berühmter Chaconne in d-Moll aus der Partita für Solovioline BWV 1004 erklingt Maurice Ravels virtuoser Zyklus "Gaspard de la Nuit". Als Schlusspunkt des Abends interpretiert Vardan Mamikonian zwei Werke von Franz Liszt: die zweite Fassung seiner "Trauergondel", die nach dem Tod Richard Wagners in Venedig entstand, und seine furiose "Rhapsodie Espagnole", die Liszt als Reminiszenz seiner Spanienreise von 1844/1845 komponierte.

Vardan Mamikonian wurde 1970 im armenischen Eriwan geboren, sein Klavierstudium absolvierte er am Tschaikowsky Konservatorium in Moskau bei Valery Kastelski, dem letzten Schüler von Heinrich Neuhaus. 1992 wurde er an die Academia Pianistica in Imola aufgenommen und dort Schüler von Lazar Berman. Derzeit lebt Vardan Mamikonian in Paris und Ingolstadt. Die internationale Karriere des vielfachen Preisträgers begann 1993 mit Recital-Debüts in New York, London, Shanghai, Paris, Wien, München und anderen Städten. Als Solist arbeitete er bereits mit diversen namhaften Orchestern, zudem ist er regelmäßig Gast bei bedeutenden Festivals. Eine umfangreiche Aufnahmetätigkeit für zahlreiche Rundfunkanstalten sowie CDs dokumentieren Mamikonians künstlerischen Rang.

Das Klavierkonzert mit Vardan Mamikonian im Alten Kino am Sonntag, 17. November, beginnt um 17 Uhr. Karten können online unter www.kulturverein-zorneding-baldham.de gekauft werden, Fragen dazu beantwortet Heide Schneider unter der Nummer (08106) 221 54.