20. März 2019, 22:06 Uhr Klassik auf Gut Sonnenhausen Ärzte spielen für Ärzte

Mit einem klassischen Konzertprogramm und in großer sinfonischer Besetzung gastiert das Münchner Ärzteorchester am Sonntag, 24. März, um 20 Uhr bereits zum vierten Mal auf Gut Sonnenhausen in Glonn. Zu hören sind die "Coriolan"-Ouvertüre und die Fünfte Sinfonie Ludwig van Beethovens sowie das Oboenkonzert in C-Dur von Joseph Haydn. Solist ist Gottfried Sirotek, langjähriger Oboist der Bayerischen Staatsoper. Das 2006 von dem Mediziner Dieter Pöller gegründete, aus mehr als 40 ambitionierten Amateurmusikern bestehende Ensemble wird seit 2015 von der Glonner Dirigentin Miriam Haupt geleitet. Im Rahmen der Konzertreihe konnten in den zurückliegenden Jahren bereits mehr als 10 000 Euro an Eintrittsgeldern und Publikumsspenden an die international tätige Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" überwiesen werden. Zusätzlich zum Ohrenkitzel besteht die Gelegenheit zum Gaumenschmaus: Ab 18 Uhr ist das Bio-Restaurant von Gut Sonnenhausen für die Konzertbesucher geöffnet, Reservierung unter (08093) 577 70. Karten gibt es über München-Ticket oder an der Abendkasse, Informationen zur Verfügbarkeit am Konzerttag unter (0176) 51 21 92 35.