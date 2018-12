17. Dezember 2018, 22:07 Uhr Klänge zur Adventszeit Rudi Zapf poliert das Tafelsilber

Beim Weihnachtskonzert mit dem Augsburger Kammerorchester funkeln kurzweilige Melodien

Von Ulrich Pfaffenberger, Poing

Wie wenig Kraft es doch braucht, um einen kräftigen Klang zu erzeugen. Wenn Rudi Zapfs Arme und Hände schier federleicht über dem Hackbrett schweben und die Schlegel über die Saiten tanzen, dann entfalten sich die Kräfte der Musi-Physik. Am Sonntag konnte man wieder einmal Zeuge dieser außergewöhnlichen Erscheinung werden: Wie die Strahlen eines mächtigen Lichts durchfluteten die Töne den hohen Raum die Rupert-Mayer-Kirche in Poing, umhüllten die Anwesenden mit dem warmen Klang dieses alten Instruments und versetzten die lauschenden Gemüter in vorfreudige Schwingungen - ein idealer Zustand für den dritten Adventssonntag, traditionell "Gaudete" genannt, "freuet euch!"

Die Freude war umso größer, weil Zapf einer jener Künstler ist, dem das Hackbrett hierzulande einen guten Teil seines konzertanten Ansehens verdankt. Wenn er also zum "Weihnachtskonzert" auf seinem Lieblingsinstrument ruft, dann kann man sich darauf verlassen, dass das Gebotene höchstem Niveau entspricht. So groß waren Vorfreude und Nachfrage, dass Konzert und Zusatzkonzert am Sonntag beide Male ausverkauft waren.

Mit dem Augsburger Kammerorchester, seit 28 Jahren verlässlicher Begleiter zu diesem Anlass, lieferte Zapf seinem Publikum eine erfrischende und kurzweilige Mischung von Werken aus knapp vier Jahrhunderten. Von Leopold Mozart, dem Vater, eröffnete eine fünfsätzige Sinfonie den Reigen, für deren Aufführung der Komponist explizit ein "Hackbrettel" anforderte und die er seinem Verleger gegenüber als "Bauernhochzeit" titulierte. Angesichts der aufgetischten satten Klangfülle keine Übertreibung, wobei sich das Hackbrett eher als Tafelsilber erweist denn als irdenes Geschirr. Überbordende Kreationen kommen auch von Paolo Salulini, dessen Originalkonzert für Psalterium, dem lateinischen Urahn des Hackbretts, eines von nur zwei erhaltenen ist. Schon hier, im mittleren Largo-Satz, erweist sich die wahre Kunst Zapfs: Wie er mit den Abständen zwischen den Tönen und ihrem Nachklang arbeitet, da er ja nicht einfach mal "langsamer" anschlagen kann, ist große Kunst und ein wahrer Genuss.

Als fürsorglicher und aufmerksamer Wegbegleiter erweist sich gerade in solchen Fällen das 20-köpfige, mithin stattlich besetzte Orchester, dessen enge Vertrautheit mit dem Solisten auf Anhieb erkennbar ist, aber nie in Routine abkippt. Einzig beim transkribierten Lautenkonzert Vivaldis, das man seit 1989 gemeinsam aufführt, schleicht sich gelegentlich eine flotte Lockerheit ein, der die eine oder andere Raffinesse zum Opfer fällt. Verzeihlich, weil zuvor schon andere Passagen im Konzert gezeigt haben, dass Dirigent Bernd-Georg Mettke ein untrügliches Gespür dafür hat, welche Orchesterbrücke die Spielkunst Zapfs am besten trägt. Das "Lied" aus der Feder von Johann Philipp Rieger zum Beispiel versehen die fein aufeinander abgestimmten Streicher mit einer exquisiten lyrischen Note. Dass sie indes nicht nur Begleitorchester sind, beweisen die Augsburger mit einem beherzten ersten Satz aus Mozarts Divertimento in F-Dur und einem elegant-feinsinnigen "Air" aus Bachs D-Dur-Suite.

Rudi Zapf würde seinem eigenen Anspruch an die gute Unterhaltung des Publikums nicht gerecht, nähme er bei einem solchen Konzert nur ein Instrument und einen Stil zur Hand. Seine Seite als versierter Techniker, der sich ins Instrument vertieft, erlebt man bei den Stücken, in denen er zum Knopfakkordeon greift. Fast, als wollte er allen zeigen, dass sich dieses Instrument zu Unrecht nur selten in der Umgebung klassischer Orchester findet. Seine emotionale Seite öffnet sich beim Spiel auf dem innig geliebten Vibrandoneon. Da pfeift er nicht nur munter zum Auftakt jede verkniffene Gemütsregung aus dem Saal, sondern geleitet am Ende des Konzerts sein Publikum zum Klang von "Pippi Langstrumpf" mit einem Lachen auf den Heimweg.

Diese Momente der Heiterkeit, wie er sie auch in die Moderationen einflicht, sind die Goldstücke in seinen Konzerten. An ihrer Häufigkeit lässt sich ablesen, wie zufrieden er mit seinem Auftritt ist - und wie er mit jedem Takt entspannter wird. Dass einer, der so lange auf der Bühne steht, noch immer mitfiebert, macht ihn nahbar fürs Publikum und prägt den Charakter seiner Musik. Wofür das bewegte und begeisterte Publikum in Poing großen Beifall zollte.