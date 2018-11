11. November 2018, 22:23 Uhr Kirchseeon/Zorneding Verfolgungsjagd um Mitternacht

Zwischen Kirchseeon und Zorneding ist es am späten Samstagabend zu einer wilden Verfolgungsjagd gekommen. Um kurz vor Mitternacht ignorierte ein Autofahrer in Kirchseeon Anhaltesignale der Polizei und flüchtete mit deutlich überhöhtem Tempo über die B 304. Bei Überholmanövern mussten Autos an den Straßenrand ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. In Zorneding verlor der Fahrer die Kontrolle und fuhr gegen einen Zigarettenautomaten an einer Hausmauer. Er wollte aussteigen und zu Fuß flüchten, was die Beamten verhinderten, indem sie den Fluchtweg mit dem Wagen versperrten. Beim Aufreißen seiner Tür beschädigte er das Polizeiauto vorne und an der Seite, wie die Polizei am Sonntag auf Nachfrage mitteilt. Bei dem Fahrer handele es sich um einen 19-jährigen Mann aus dem Landkreis München, der ohne Führerschein, alkoholisiert und mit gestohlenen Nummernschildern unterwegs war. Am Auto entstand ein Totalschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei, Tel. (08092) 8268-0, zu melden.