Für kurze Zeit hatte es so ausgesehen, als ob es um das Kirchseeoner Kinderhaus doch gar nicht so schlecht steht, wie ursprünglich gedacht. Diesen vorsichtigen Optimismus musste Bürgermeister Udo Ockel (CSU) bei der Sitzung des Marktgemeinderats am Montagabend nun aber wieder revidieren. Noch vor wenigen Wochen bestand die Hoffnung, dass der beschädigte Boden im Obergeschoss des Gebäudes doch nicht herausgerissen werden muss. Nun steht genau das wieder zur Debatte, die Entscheidung darüber wird ein Gutachten bringen, das allerdings noch nicht fertig ist, wie Ockel seine Gemeindrats-Kollegen informierte.

Das Kinderhaus sollte eigentlich schon im Herbst vergangenen Jahres eröffnet werden. Durch einige Bauverzögerungen hat sich die Fertigstellung aber immer weiter nach hinten verschoben. Zuletzt kam dann auch noch Pech dazu: Ein Wasserschaden im Frühsommer hat das Gebäude arg in Mitleidenschaft gezogen, was zur Folge hatte, dass der komplette Fußboden samt Estrich und Fußbodenheizung im Erdgeschoss wieder herausgerissen werden musste. Dieses Schicksal zeichnet sich nach wie vor auch im Obergeschoss ab. Sollte der Boden dort nicht entfernt werden müssen, gedenke man diesen mit Mikroorganismen zu impfen und so wieder verwendbar zu machen, so Ockel.

Der Bürgermeister hatte aber nicht nur schlechte Nachrichten über das ursprünglich als Vorzeigeprojekt gedachte Kinderhaus dabei. So sei der Gehweg entlang des Spannleitenberg weitestgehend fertig und könne in den nächsten Tagen wieder freigegeben werden. Auch sei inzwischen ein Großteil der Fenster eingebaut und auch der Wiederaufbau nach dem Wasserschaden gehe voran. Positive Nachrichten zwar, die Begeisterung bei Ockel hält sich angesichts der pannenreichen Vorgeschichte jedoch in Grenzen: "Es gibt Fortschritte, aber es ist immer noch zäh."