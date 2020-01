Ein Butterbrot war nicht immer alltäglich: Es gibt nur noch wenige Menschen, die sich an die Zeit erinnern können, als bei den Bauern Butter selbst hergestellt wurde. Eine ermüdende und langwierige Arbeit. Aber auch in manchen Haushalten, wo man frische Milch vom Hof bekam, stand ein Rührgerät, aber natürlich kleiner, als das der Landwirte. Stand die Milch einen Tag, so konnte man die Sahne abschöpfen und in das Rührgerät schütten. Dann wurde die Kurbel so lange gedreht, bis sich die Sahne in kleinen Butterbröckchen von der Molke trennte. Wie oft wechselte dabei mancher von einer Hand zur anderen, weil einen das Drehen ermüdete. Wer sich einmal an einem Butterrührer versuchen will, kann dies im Kirchseeoner Heimatmuseum machen. Natürlich ohne Sahne. Dort werden derzeit alte Haushaltsgeräte ausgestellt. Geöffnet ist das Museum über der ATSV-Halle wieder am kommenden Sonntag, 12. Januar, von 14 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.