7. Februar 2019, 22:11 Uhr Kirchseeon Waschen im Handbetrieb

Wäschewaschen war früher Schwerstarbeit. Die Frauen standen stundenlang in der Waschküche, schleppten Eimer mit nasser, gekochter Wäsche, schrubbten jedes Stück und plagten sich beim Spülen und Auswinden. Waschmaschinen kamen erst vor etwa hundert Jahren auf, doch auch diese erleichterten die Arbeit nur wenig. Lediglich das Schrubben der Wäsche mit der Bürste fiel aus. Dafür musste man die Wäsche, die in der Trommel steckte, mehrere Minuten mit der Handkurbel drehen. Noch vor 70 Jahren stand in vielen Haushalten solch ein "Schatz", der mit den heutigen Vollautomaten nur den Namen gemein hatte. Der Verein für Heimatkunde Kirchseeon zeigt in seiner aktuellen Ausstellung eine solche handbetriebene Maschine sowie viele andere Utensilien wie etwa Wäschestampfer, bei deren Gebrauch sicher nicht nur der Schmutz aus den Kleidern gepresst, sondern auch einiges beschädigt wurde, so viele scharfe Kanten haben sie. Auch selbst gesiedete Kernseifen und Waschmittel aus den 50ern kann man bestaunen. Das Museum ist am Sonntag, 10. Februar, von 14 bis 16 Uhr geöffnet.