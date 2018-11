28. November 2018, 21:55 Uhr Kirchseeon Stimmliche Überraschung

Der Kirchseeoner Chor "Surprise of Voices" präsentiert sich mit neuem Repertoire und frischem Sound

Von Anja Blum, Kirchseeon

Im besten Sinne "back to the roots" heißt es jetzt bei Surprise of Voices: Der Kirchseeoner Chor besinnt sich auf seine Anfänge, auf spirituelles Liedgut, und zeigt zugleich eine enorme musikalische Weiterentwicklung. In zwei Konzerten wird er am Wochenende den "Spirit of Gospel" zelebrieren, mit einem komplett neuen Programm und frischem Sound. Zu erleben ist diese Surprise, diese stimmliche Überraschung, am Samstag, 1., um 19 Uhr und am Sonntag, 2. Dezember, um 17 Uhr in der Johanneskirche in Kirchseeon.

Für die mehr als 30 Sängerinnen und Sänger gleichen die Auftritte einer Art Premiere, sie sind die ersten nach einer großen Zäsur, auf die eine lange Konzertpause folgte. Seit 2004 gibt es Surprise of Voices, damals begleitete das Ensemble vor allem kirchliche Veranstaltungen, prägte seinen Ruf als Kirchseeoner Gospel-Chor. Doch dann, beginnend mit einem reinen Abba-Programm 2011, hielt der Pop immer mehr Einzug ins Repertoire. Bis vor gut einem Jahr plötzlich der große Umbruch kam: Chorleiterin Uli Meier legte den Taktstock nieder, nach zehn gemeinsamen Jahren war offenbar irgendwie die Luft raus. Doch der Chor machte weiter, suchte sich einen neuen Dirigenten - und brach mit diesem auf zu neuen und doch alten Ufern.

Eine Rückkehr vom deutschen Pop zum Gospel wünschten sich die Sängerinnen und Sänger, und fanden in Philipp Weiß einen engagierten Leiter, der ihnen diesen Wunsch nur zu gern erfüllte. Schon bei der ersten Probe auf Probe sprang der Funke zwischen ihm und den Sängern über - und das Feuer lodert bis heute. Der 34-Jährige, aus Haar ist ein so erfahrener wie vielseitiger Musiker. Weiß spielt Klavier und Trompete, hat Schulmusik in Weimar sowie Jazzklavier in Nürnberg studiert, gibt Kurse für Kinder- und Jugendchorleiter an der Akademie Alteglofsheim und bildet an der Münchner Hochschule Musiklehrer aus. Als Keyboarder ist er Mitglied der Band Max Stiller und von Harald Rüschenbaums Klangland. Auch nahm Weiß erfolgreich an mehreren Wettbewerben teil, unter anderem wurde ihm der erste Preis beim Yamaha-Jazz-Piano 2015 verliehen.

Kein Wunder also, dass die Kirchseeoner begeistert sind von ihrem neuen Leiter. Philipp Weiß sei grandios, schwärmt Chorsprecher Matthias Englisch, "der bringt es einfach auf den Punkt". Als Dirigent sei er sehr impulsiv im positiven Sinne, verstehe es, die Sängerinnen und Sänger zu motivieren, zu fördern und zu fordern. "Das spüren alle." Insofern sei die Stimmung im Ensemble geradezu euphorisch, so Englisch, keiner schaue bei den oft langen, immer intensiven Proben auf die Uhr, die Vorfreude auf die ersten beiden Konzerte am Wochenende sei riesig. Denn auch die Zuversicht habe sich mittlerweile im Ensemble breit gemacht.

Eine Herausforderung nämlich war das vergangene Jahr für Suprise of Voices durchaus, schließlich hat sich vieles verändert. "Am Anfang haben wir versucht, ein uns bekanntes Stück unter Weiß neu aufzulegen, aber das hat überhaupt nicht funktioniert", berichtet Englisch. "Die alten Muster steckten da einfach zu tief drin." Also beschloss man, ein völlig neues Repertoire zu erarbeiten, begann praktisch von vorne, mit vielen kleinen Übungen zum Aufeinanderhören, für einen einheitlichen Klang, zum Verhältnis von Text und Melodie. "Die nämlich verhäkelt Weiß ganz wunderbar miteinander". Das Ergebnis der Mühen kann sich laut Englisch hören lassen: "Wir sind musikalisch viel variabler geworden und auch deutlich ausdrucksstärker. Wer uns schon länger kennt, wird von diesem neuen Sound überrascht sein." Eine gute Mischung der Sängerschar tut das ihrige dazu: Man habe viele junge Stimmen dazugewonnen, und auch die Männer könnten jetzt gegenüber den Damen gut standhalten. Hinzu kommt ein halbes Dutzend, das auch solistisch brillieren darf.

Und doch geht es bei Surprise of Voices nicht nur um Perfektion, sondern vor allem auch ums Gefühl: Der Spirit, die Freude an den Songs, muss trotz aller musikalischer Routine stimmen, sie soll von der Bühne unmittelbar in den Saal transportiert werden. Auf dem Programm der beiden Konzerte stehen nun in erster Linie bekannte Gospels wie "Amazing Grace", die Weiß für den Chor arrangiert hat, aber auch ein paar Popsongs, etwa "You've got a friend". Englisch jedenfalls verspricht einen durchdachten dramaturgischen Aufbau: "Das geht gut ab!"

"Surprise of Voices": "Spirit of Gospel" am Samstag, 1. Dezember, um 19 Uhr und am Sonntag, 2. Dezember, um 17 Uhr in der Johanneskirche Kirchseeon. Karten gibt es im Kirchseeoner Buchladen, in Steffis Schreibwarenladen in Zorneding oder bei den Chormitgliedern