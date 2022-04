Aleksandra ist sieben, Daria sechs Jahre alt. Die eine ist Russin, die andere Ukrainerin. Nun sitzen sie im oberbayerischen Kirchseeon in einer Schulbank. Über eine bezaubernde Freundschaft in dunklen Zeiten.

Von Mohamad Alkhalaf

In Klasse D1 sitzen zwei Mädchen an einem Maltisch. Die eine bemalt ihr Osterei rot, blau und weiß. Die andere in Gelb und Blau. Das Osterei von Aleksandra leuchtet in den Farben von Russland. Daria Osterei strahlt in den Farben der Ukraine.