19. September 2018, 21:54 Uhr Kirchseeon Lernlust und Lernfrust

"In der Schule darf auch mal gelacht werden" - unter diesem Motto findet am Dienstag, 25. September, am Gymnasium Kirchseeon ein Schulkabarett und Vortrag für Eltern und Lehrer statt. Es geht um "Lernlust und Lernfrust". Zum zehnten Jubiläum der Schule holt der Elternbeirat die Lernexpertin und Buchautorin Jutta Wimmer ans Gymnasium. Die mehrfach prämierte Rednerin ist mit ihren kabarettistischen Vorträgen im deutschsprachigen Raum in Schulen, Unternehmen und Kongressen unterwegs. In Kirchseeon wird sie auf humorvolle Weise darstellen, wie sich das Lernen im Laufe der Jahre verändert hat. Jutta Wimmer versetzt ihre Zuhörer zurück in die eigene Schulzeit. In den Schuhen ihrer Kinder und Schüler können die Eltern die größten Lernlustkiller selbst erleben. Sie erhalten Ideen, wie aus Lernfrust wieder Lernlust werden kann. Karten im Vorverkauf gibt es bei Steffis Schreibwaren in Zorneding, im Kirchseeoner Buchladen sowie am Gymnasium Kirchseeon bis Donnerstag, 20. September, in der Aula.