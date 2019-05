1. Mai 2019, 22:04 Uhr Kirchseeon Drogen statt Führerschein

Einen 26-jährigen Autofahrer haben Beamte der Polizei Ebersberg am Dienstagabend in Kirchseeon zur Verkehrskontrolle angehalten. In seinem Wagen fanden sie diverse Drogen, außerdem gab der Mann zu, selbst unerlaubt Substanzen konsumiert zu haben. Einen Führerschein hingegen konnte er nicht vorweisen. Dem Mann wurde daraufhin in der Kreisklinik Blut abgenommen, sein Handy wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.