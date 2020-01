Zu einem ungewöhnlichen Einbruch wurde die Ebersberger Polizei am Montag gerufen. Der Einbrecher versuchte nämlich nichts aus der Wohnung zu klauen - da ihm die Sachen darin ohnehin gehören, es handelt sich nämlich um den Mieter. Dieser, ein 61-Jähriger Kirchseeoner, hatte sich offenbar ausgesperrt, so teilt es die Polizei mit. Weiter heißt es im Pressebericht, der Mann habe "auf rustikale Art und Weise" versucht, wieder in seiner Wohnung zu gelangen. Mit einem beim Nachbarn kurzerhand ausgeliehenen Hammer schlug der 61-Jährige dazu eine Fensterscheibe seiner Wohnung ein. Da die Scheibe formaljuristisch nicht seine eigene ist, bringt ihm dies außer dem Ärger mit seinem Vermieter nun auch eine Anzeige wegen Sachbeschädigung ein.