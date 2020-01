Udo Ockel hat auch heuer ganz genau nachgezählt: Exakt 2048 Wörter umfasste die diesjährige Neujahrsansprache des Kirchseeoner Bürgermeisters (CSU), und damit etwa 500 Wörter mehr als im vergangenen Jahr. Das lag aber nicht daran, dass die Marktgemeinde besonders aufregende Monate hinter sich hätte, sondern, dass es Ockels letzter Neujahrsempfang in seiner 18-jährigen Amtszeit als Rathauschef war. "Ein bisschen mehr hab' ich deshalb schon zu sagen", scherzte der scheidende Bürgermeister noch zu Beginn in der bis auf den letzten Platz gefüllten ATSV-Halle. Aus dem "bisschen mehr" sollten am Ende drei volle Stunden werden, in denen Ockel an so mancher Stelle die ein oder andere Träne verdrücken musste.

Wie schon in den Vorjahren, wollte sich der Bürgermeister auch dieses Mal nicht selbst ins Rampenlicht stellen, sondern überließ die Bühne verdienten Bürgerinnen und Bürgern der Marktgemeinde, die sich im Jahresverlauf besonders hervorgetan hatten. In seinen 18 Jahren als Bürgermeister habe er Licht und Schatten erlebt, "aber viele Leute hier haben das Licht gebracht", so Ockel. Ein besonders treuer Wegbegleiter des Bürgermeisters ist Stefan Unzeitig, der 40 Jahre beim Markt Kirchseeon beschäftigt war und vor Kurzem in den Ruhestand verabschiedet wurde. Eine so lange Zeit beim selben Arbeitgeber sei gerade heutzutage nicht selbstverständlich, so Ockel über seinen ehemaligen Bauhof-Mitarbeiter. Für diese Treue gab es für Unzeitig die Gemeindemedaille als Zeichen besonderer Verdienste für den Markt Kirchseeon.

Wenn für Ockel mit der Kommunalwahl im März seine Zeit als Rathauschef endet, stünde einer zweiten Karriere als Showmaster nichts mehr im Wege. Dass er dieses Metier durchaus beherrschen würde, zeigte der Bürgermeister wieder einmal, als er sich im gewohnten Interview-Stil durch die Liste der Ehrungen hangelte. So ließ er sich von Lyna Hoffmann erklären, auf was es beim Voltigieren ankomme. Und die Zwölfjährige kannte sich bestens aus, schließlich wurde sie mit ihrem Team im vergangenen Jahr Deutscher Meister und Vize-Europameister.

Eine sehr erfolgreiche Saison hat auch der Kirchseeoner Taekwondo-Verein hinter sich, dessen Sportler ohnehin schon Dauergäste auf der Bühne beim Neujahrsempfang sind. Sophie Mößner, Hannah Hainer, Louis Schatz und Lukas Dias-Palme konnten jeweils Top-Platzierungen bei den Bayerischen Meisterschaften erkämpfen. "Es ist eine tolle Entwicklung, die der Verein genommen hat", lobte Ockel.

Dieser hatte freilich nicht nur Geschenkkörbe und Blumensträuße für die Sportler parat, sondern vor allem auch für eine ganze Reihe an ehrenamtlich Tätigen. So etwa für Viktoria Eringer, die 2019 den Wettbewerb zu Bayerns bester Schülerlotsin gewinnen konnte und außerdem bei der Feuerwehr engagiert ist. "Das macht Spaß, ich kann das jedem nur empfehlen", sagte sie. Dieser Spaß dürfte es auch gewesen sein, der Manfred Neumeier und Peter Bachmann so lange bei der Feuerwehr gehalten hat. Ersterer 15 Jahre als Vorsitzender der Wehr in Kirchseeon Dorf, letzterer seit mehr als 40 Jahren bei der Wehr des Marktes Kirchseeon.

Die Feuerwehr habe ihm immer ganz besonders am Herzen gelegen, so Ockel, der deshalb mit den Tränen kämpfte, als er von den Kommandanten aller vier Ortswehren ein gemeinsames Gruppenbild als Dank für die gute Zusammenarbeit überreicht bekam.

Ehe Ockel auch vier Kirchseeoner Gewerbetreibende - das Bettenhaus Stelzner, Elektro Naumann, das Autohaus Niebler und Holzland Kern - für ihre Treue zur Marktgemeinde mit warmen Worten bedachte, holte er noch eine ganz besondere Frau auf die Bühne: Gabi Waldleitner war in ihrem Leben schon 100 Mal beim Blutspenden. Wie Ockel vorrechnete, hat sie also bereits etwa 50 Liter Blut für andere gegeben. "Am besten, man probiert es einfach mal aus. Man braucht keine Angst davor zu haben", sagte Waldleitner.

Nach einem wahren Marathon an Glückwünschen ließ es sich der scheidende Bürgermeister am Ende dann doch nicht nehmen, auch einen kurzen Rückblick auf seine eigene Amtszeit zu werfen. In dieser habe er nicht nur positive Momente erlebt. "Ich hab' es schon immer gesagt: Ein Teil vom Bürgermeister-Gehalt ist Schmerzensgeld." Dennoch lobte Ockel die "sehr gute Zusammenarbeit" im Gemeinderat und dankte seinen Mitarbeitern aus der Rathaus-Verwaltung. Er sei sich sicher, dass es auch nach ihm in Kirchseeon gut weitergehen werde. Dafür braucht es zunächst aber einen neuen Bürgermeister, der am 15. März bestimmt wird. Ockels Appel deshalb: "Gehen Sie wählen!" Seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger werde dann sicher vieles anders machen. "Aber Hauptsache, sie machen das, was für Kirchseeon gut ist."