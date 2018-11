29. November 2018, 22:05 Uhr Kirchseeon Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses

Mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in Eglharting sind am Mittwochnachmittag in Brand geraten. Gegen 16.30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über eine starke Rauchentwicklung in dem Gebäude an der Fritz-Arnold-Straße informiert. Alle Bewohner des Zwölf-Parteien-Hauses wurden durch Nachbarn gewarnt und konnten das Objekt unverletzt verlassen. Sie durften noch am frühen Abend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die eingesetzte Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle, der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 20 000 Euro. Bei dem Objekt der Wohnungsgenossenschaft Ebersberg handelt es sich zwar um ein Haus in Holzbauweise, der Keller besteht aber aus Beton. Die Brandursache war zunächst unklar, die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen. Bereits vor einigen Wochen hatte es in einem Nebengebäude gebrannt, in dem Fahrräder und Mülltonnen gelagert werden.