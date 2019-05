2. Mai 2019, 21:56 Uhr Kirchgang mit Lesegenuss Charity-Krimis

Gute Nachricht für Krimifans: Nach einer erfolgreichen Charity-Aktion in Steinhöring - dort kamen dank spendenfreudiger Gemeindeglieder von St. Gallus mehr als 200 Euro zusammen - dürfen sich am Sonntag, 5. Mai, die Ebersberger auf einen Kirchgang mit anschließendem Lesegenuss freuen. Nach der Messe in St. Sebastian werden im Kirchenvorraum um etwa 11 Uhr Krimi-Neuerscheinungen aus dem Jahr 2018 gegen eine Spende zugunsten des Christophorus Hospizvereins im Landkreis abgegeben. Sie stammen aus dem Fundus von Michaela Pelz, die als Organisatorin der Glauser-Preis-Jury "Roman" Platz für die Einreichungen des laufenden Jahres schaffen muss. Kommen kann, wer Krimis mag, auch wenn er nicht katholisch ist.