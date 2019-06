6. Juni 2019, 21:52 Uhr Kirchenmusik in Ebersberg Festliche Klänge

Festliche Kirchenmusik erklingt an Pfingsten in der Stadtpfarrkirche Sankt Sebastian und in der Kapelle der Kreisklinik Ebersberg. Im Gottesdienst am Pfingstsonntag, 9. Juni, um 10 Uhr musizieren Chor und Bläserensemble St. Sebastian sowie Hans Orterer an der Orgel unter der Leitung des Kirchenmusikers Markus Lugmayr. Zur Aufführung gelangen Werke aus der Zeit der Gregorianik sowie von Max Eham, Augustin Spiel, Melchior Vulpius und Antonio Caldara, wobei im Mittelpunkt die "Missa antiqua" für Chor und Bläser von Wolfram Menschik, dem ehemaligen Eichstätter Domkapellmeister, steht. Die Messe am Pfingstmontag, 10. Juni, um 18 Uhr in der Kapelle der Klinik gestaltet das Gesangsquartett Cantores Montis Apri (die "Sänger des Bergs des Ebers"), bestehend aus Agnes Westermaier (Sopran), Michaela Lugmayr (Alt) und Markus Lugmayr (Tenor), Hans Orterer (Bass), unter anderem mit Musik von Blasius Ammon, Johann Jeep und Orlando di Lasso. Die Orgel spielt wieder Hans Orterer; die Leitung hat Markus Lugmayr.