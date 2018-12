11. Dezember 2018, 22:04 Uhr Kirchenkonzert Jauchzet, frohlocket

Das "Weihnachtsoratorium" von Johann Sebastian Bach gehört seit jeher zu den beliebtesten Werken der Chorliteratur, seine Aufführung in Kirche und Konzert ist ein unumgänglicher Bestandteil der winterlichen Festzeit. So hat auch der Jubilate-Chor Zorneding unter Leitung von Matthias Gerstner nun - nach zweijähriger Pause - Bachs prachtvolle Komposition wieder ins Programm aufgenommen. Zusammen mit den ausgezeichneten Musikern des Barockensembles Vaterstetten werden die Kantaten I bis III in der katholischen Kirche Maria Königin in Baldham am Sonntag, 16. Dezember, erklingen. Das Solistenquartett ist wiederum hochkarätig besetzt mit Ursula Schulze (Sopran), Melanie Arnhold (Alt), Pablo Santana (Tenor) und Klaus Reiter (Bass).

Streng genommen aber trägt das Weihnachtsoratorium seinen Namen, den Bach ihm selbst gegeben hat, nicht ganz zu Recht: Es ist kein Oratorium, vielmehr besteht das Werk aus lyrischen Betrachtungen, die durch einen im Rezitativ vorgetragenen Weihnachtsbericht aus Matthäus und Lukas zusammengehalten sind. Darüber hinaus wurde die Komposition unter Bach nie als Ganzes , sondern in sechs Teilen - an den drei Weihnachtsfeiertagen, an Neujahr, am Sonntag nach Neujahr und am Epiphaniasfest - aufgeführt. Demnach ist das Weihnachtsoratorium nichts anderes als eine Sammlung von sechs Kantaten, die Bach im Jahre 1734 für die Weihnachtszeit schuf. Viele Stücke aus der Partitur entstammen Festtagskantaten, die Bach zuvor für andere weltliche Anlässe geschrieben hat. Es mag sein, dass Bach die Weihnachtsgeschichte teilweise darum vertont hat, um dieser sonst verlorenen Musik nachträglich eine würdigere geistliche Bestimmung zu geben.

Karten für diesen Hochgenuss Bachscher Musik können im Vorverkauf bei Steffis Schreibwaren in Zorneding, beim Buchladen in Vaterstetten, bei der Papeterie Löntz und bei der AP-Buchhandlung in Baldham erworben werden. Das Konzert beginnt um 18 Uhr.