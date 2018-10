17. Oktober 2018, 22:08 Uhr Kirchenkonzert Freies Orgelspiel

Wohlklingendes Wiedersehen: Am Samstag, 20. Oktober, gibt der Organist Korbinian Meier ein Konzert in der Christophoruskirche Zorneding. Dort dürfte der gebürtige Münchner kein Unbekannter sein: Er arbeitete bereits in Vaterstetten und Baldham als Kirchenmusiker, gründete in Maria Königin die Reihe "Baldhamer Abendmusiken". Seit 2017 arbeitet Meier als "mobiler Kirchenmusiker auf Anforderung" und pflegt eine rege Konzerttätigkeit, sowohl als Solist wie auch in Form von Ensembles. Auf der Schmid-Orgel in Zorneding wird Meier in verschiedenen Stilen improvisieren, zu hören gibt es Romantisches, Barockes und gänzliches Freies. Das Konzert beginnt um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Um Spenden für die Partnergemeinde Makoga in Tansania wird gebeten.