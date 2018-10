16. Oktober 2018, 21:49 Uhr Kirchengemeinde Schon wieder an die Urne

Evangelische Christen dürfen Kirchenvorstand bestimmen

Ein Teil der Menschen im Landkreis Ebersberg ist am Sonntag, 21. Oktober, schon wieder an die Wahlurnen gerufen. In den evangelischen Kirchengemeinden werden die Kirchenvorstände für die nächsten sechs Jahre bestimmt. Die Kompetenzen eines Kirchenvorstands sind weitreichend: Sie tragen die Verantwortung für die Finanzen, das Personal sowie die Gebäude einer Kirchengemeinde. Außerdem geben sie die geistliche Ausrichtung und Schwerpunkte der Gemeindearbeit vor.

Wer der evangelischen Kirchengemeinde Ebersberg/Kirchseeon angehört, hat zwei Möglichkeiten, die Stimme abzugeben: von 10.30 bis 12 Uhr im Wahllokal Gemeindehaus Kirchseeon, Gartenweg 11, oder von 11.30 bis 13 Uhr im Wahllokal Gemeindehaus Ebersberg, Abt-Williram-Straße 90 abgeben. Für alle Interessierten findet dann von 18 Uhr an im Ebersberger Gemeindehaus die Wahlparty statt.

Bei der Kirchengemeinde Grafing, Aßling, Glonn sind die Wahllokale zu folgenden Zeiten geöffnet: Gemeindehaus Aßling von 10 bis 11 Uhr, Gemeindehaus Glonn von 9.30 bis 12 Uhr, Gemeindehaus Grafing von 9.30 bis 12 Uhr. Am Wahlabend gibt es auch im Evangelischen Gemeindehaus Grafing von 18 Uhr an eine Wahlparty mit Brotzeit und Getränken sowie einer Wahltombola, an der alle Wählerinnen und Wähler automatisch teilnehmen. Gegen 19 Uhr wird dann das Wahlergebnis verkündet.

In der Poinger Christuskirche ist das Wahllokal im Gemeindesaal von 11 bis 17 Uhr geöffnet. In Markt Schwaben besteht die Möglichkeit, von 9 bis 10 Uhr oder von 11 bis 13 Uhr die Stimme im Gemeindezentrum abzugeben. In Zorneding hat das Wahllokal im Gemeindehaus von 10 bis 12.30 Uhr geöffnet. Wer der Petrikirche in Vaterstetten angehört, kann am Sonntag von 8.30 bis 12.30 Uhr dort im Pfarramt wählen gehen. Alle, die ihre Stimme abgeben wollen, sollten daran denken, den Wahlausweis mitzubringen.