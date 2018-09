5. September 2018, 22:00 Uhr Kirchenführung in Grasbrunn Romanisches Kleinod

Am "Tag des offenen Denkmals" werden auch in der romanischen Kirche Sankt Aegidius in Keferloh Führungen angeboten. Die Kirche wurde 1173 geweiht und vor ein paar Jahren mit enormem Aufwand renoviert. Im Jahr 2013 fand das feierliche 840-jährige Weihejubiläum mit Erzbischof Reinhard Kardinal Marx statt. Die Führungen finden statt am Sonntag, 9. September, von 10 bis 17 Uhr, und zwar mit dem Ortschronisten und Archivar Gernot Rossmanith. Gruppen sollten sich bitte vorher anmelden, entweder unter (0176) 20 03 82 39 oder per Mail an grossmanith@arcor.de.