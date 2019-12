Kirche Sankt Ulrich in Grasbrunn

Fast 40 Jahre Tradition werden fortgesetzt: Am Sonntag, 15. Dezember, kann man in der Grasbrunner Kirche Sankt Ulrich bei einer besinnlichen Stunde adventlichen Liedern, Musikstücken und Texten lauschen. Gestaltet wird die "Bairische Adventstunde" vom Grasbrunner Dreigesang, dem Tri-Angel-Dreigsang, der Grasbrunner Stubn-und Saitn-Musi, der Klarinetten- und Okarina-Musi sowie Sophie Kreuzer an der Harfe. Diakon Matthias Holzbauer liest. Der Eintritt ist frei.