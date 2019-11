Anlässlich des Namenstages des Heiligen Hubertus, dem Patron der Jäger, findet am Samstag, 9. November, in der Kirche Sankt Aegidius in Keferloh wieder eine Hubertusmesse statt. Der Förderverein der Kirche lädt alle Interessenten um 18 Uhr ein, an der Messe teilzunehmen. Musikalisch gestaltet wird sie von dem gemischten Jagdhornbläserchor des renommierten Jägervereins "Waidmannsgilde München". Anschließend gibt es ein Beisammensein am Schwedenfeuer mit Gulaschsuppe. Kostenbeitrag inklusive Getränk: sechs Euro.