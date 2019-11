Nach einem Jahr das erste Konzert in der Gemeinde gibt die Chorgemeinschaft Vaterstetten am Sonntag, 17. November, um 19 Uhr in der Kirche Maria Königin in Baldham. Zusammen mit Orchester und Solisten führt der Chor unter Leitung von Thomas Pfeiffer das Requiem in d-Moll (KV 626) von Wolfgang Amadeus Mozart auf. Als Solisten konnte man Roswitha Schmelzl (Sopran), Hana Marie Katsenes (Alt), Michael Birgmeier (Tenor) sowie Thomas Hohenberger (Bass) gewinnen. Zur Einstimmung gibt es das berühmte Adagio in g-Moll von Tomaso Albinoni für Streicher und Orgel zu hören.

"Über beide Werke gibt es unter Musikwissenschaftlern noch heute viele unterschiedliche Meinungen zur genauen Autorenschaft", erklärt Annette Frey, Vorsitzende der Chorgemeinschaft. "Mozarts früher Tod hinterließ ein unfertiges Requiem, das zwei seiner Schüler, einer davon Franz Xaver Süßmayr, vollendeten. Die Süßmayr-Version führen wir in Baldham auf." Beim berühmten Adagio von Albinoni sind es angeblich nur ein paar Takte, die aus der Feder des Barockkomponisten stammen, welche die Basis für die Bearbeitung des Italieners Remo Giazotto bildeten und dem Komponisten und seinem Werk zu weltweitem Ruhm verhalfen. "Eines ist klar: Musikalisches Schaffen ist immer ein Gemeinschaftswerk. Wer in einem Chor mitwirkt, kann davon im wahrsten Sinne ein Lied singen", so Frey.

Die Chorgemeinschaft Vaterstetten ist im Landkreis bekannt für Aufführungen von weltlichen und geistlichen Werken von Barock bis Spätromantik zusammen mit Orchester und Solisten. Neue Sängerinnen und Sänger sind jederzeit willkommen. Einfach vorbeischauen und mitsingen: Geprobt wird montags um 20 Uhr im Pfarrsaal Maria Königin in Baldham. Kontakt: Annette Frey, chor@chorgemeinschaft-vaterstetten.de oder (0170) 587 04 65.

Das Konzert am Sonntag, 17. November, in Maria Königin beginnt um 19 Uhr. Karten zum Preis von 18 Euro gibt es über die Website der Chorgemeinschaft, bei AP-Buch in Baldham und im Buchladen Vaterstetten sowie an der Abendkasse. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.