Gleich vier Ensembles aus der Region kann man beim Konzert des Chorverbands in der Kirche Maria Königin in Baldham am Sonntag, 10. November, hören: Der Männergesangsverein Feldkirchen, der Funchor aus Vaterstetten, der Isarsingkreis, die Kärntner Boarischen aus Haar sowie das Quartett Voicensation aus Zorneding werden den Abend mit abwechslungsreichen Beiträgen gestalten. Los geht's um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.