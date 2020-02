And the Oscar goes to ...

34 Zentimeter klein ist er, keine vier Kilo schwer, und meistens macht er seine Träger reich: Am Sonntag wird zum 92. Mal der Oscar vergeben, der Academy Award, eine der wichtigsten Auszeichnungen in der Filmbranche. Wer die Nominierten dieses Jahres sehen will, muss aber nicht bis zum Wochenende warten oder nach Hollywood schauen, sondern kann auch einfach ins Capitol Filmtheater in Grafing gehen. Dort werden nämlich ab Freitag drei der heiß gehandelten Oscar-Favoriten gezeigt: "1917", "Joker" und "Judy".

Zehn Nominierungen etwa konnte das Anti-Kriegs-Drama "1917" von Sam Mendes einheimsen, in dem zwei Soldaten der Britischen Armee während des Ersten Weltkriegs an die Front geschickt werden. "Joker" mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle erhielt elf Oscar-Nominierungen und zeigt den blutigen Absturz des Außenseiters Arthur Fleck. Eine filmische Verneigung vor der Hollywood-Legende und Sängerin Judy Garland ist der Film "Judy", der im letzten Jahr vor deren Tod spielt; René Zellweger ist als beste Hauptdarstellerin für den Oscar nominiert.