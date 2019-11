Der erste Theaterbesuch ist für die meisten Kinder ein unvergessliches Erlebnis: Auf der erleuchteten Bühne wird eine Geschichte lebendig, live erzählt und unmittelbar. Nicht zu vergleichen ist das mit einem Kinobesuch oder einem Fernsehnachmittag. Von Donnerstag an sind solche Erlebnisse wieder im Alten Kino geboten, die Stadt Ebersberg präsentiert bei den elften Kindertheatertagen ausgesuchte Produktionen für Theaterfreunde im Alter von drei bis 99 Jahren.

Den Anfang macht am Donnerstag, 7. November, das Theater auf der Zitadelle aus Berlin. "Bei Vollmond spricht man nicht" heißt das Stück, in dem sich Prinzessin Lora auf eine aufregende Reise durchs Märchenland begibt. Die Vorstellungen um 9, 10.30 und 15 Uhr eignen sich für Kinder ab vier Jahren. An eine andere Altersgruppe - Jugendliche ab 13 und Erwachsene - wendet sich die Produktion "Asip & Jenny", die am Freitag, 8. November, um 10 und um 19 Uhr zu sehen ist. Das Kleine Theater Salzburg zeigt ein mitreißendes Schauspiel über die Sehnsucht nach einem Ort, der sich wie ein Zuhause anfühlt. Schauplatz ist eine Brücke über die Donau, an der sich zwei junge Menschen treffen, die unterschiedlicher kaum sein könnten.

"Die Prinzessin kommt um vier" verspricht das Theater Kunstdünger am Samstag, 9. November. Die spannende, temporeiche Inszenierung über Außenseitertum und Angenommensein ist von 16 Uhr an zu sehen und wendet sich an Kinder ab vier Jahren und Erwachsene.

"Bei diesem Stück dürfen die Zuschauer auch mal meckernd das Theater verlassen", heißt es in der Ankündigung zu "Der Wolf und die sieben Geißlein"; zu sehen am Sonntag, 10. November, 16 Uhr, und am Montag, 11. November, um 9 und um 10.30 Uhr. Die Theaterwiese hat hier eine besondere Bearbeitung des bekannten Märchens der Brüder Grimm geschaffen, geeignet ist es für Zuschauer ab vier Jahren. Zwei weitere Produktionen, "Der standhafte Zinnsoldat" von Thalias Kompagnos und "Pit Pinguin" vom Figurentheater Marotte kommen am Dienstag und Mittwoch, 12. und 13. November, an je zwei Vormittagsterminen als Kindergarten- oder Schulvorstellungen auf die Bühne.

Die empfohlenen Altersangaben zu den jeweiligen Stücken sollten unbedingt beachtet werden, darum bittet Organisator Peter Hölzer vom Amt für Familie und Kultur in Ebersberg: "Kindertheater soll Spaß machen, das sehr junge Publikum soll dabei nicht überfordert werden."

Karten können beim Alten Kino, Telefon (08092)255 92 05, reserviert werden. Kartenvorbestellungen für Kindergartengruppen und Schulklassen nimmt Peter Hölzer, Telefon (08092)82 55 25, entgegen.