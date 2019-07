11. Juli 2019, 22:09 Uhr Kindertheater Markt Schwaben Robin Hood am Weiher

Eine Figur, die bis heute fasziniert und inspiriert ist Robin Hood. Wie der berühmte Räuber die beiden Bösewichter Prinz John und den Sheriff von Nottingham immer wieder überlistet und mit dem geraubten Geld die Armen unterstützt, ist ja auch herrlich. Das Kindertheater Markt Schwaben zeigt die Geschichte nun auf den Bühnen der "Weiherspiele" in einer sehr lustigen Version. Das Stück ist geeignet für Kinder ab fünf Jahren, aber auch Jugendliche und Erwachsene werden ihre Freude daran haben. Die Aufführungen am Kirchweiher finden statt am Samstag, 13., und Samstag, 20. Juli, jeweils um 16 Uhr sowie als geschlossene Veranstaltungen für Schulen und Kindergärten am Donnerstag, 18. Juli, um 8.30 und 10.30 Uhr. Infos und Karten gibt es im Büro am Schlossplatz 1, mittwochs und freitags von 16 bis 18 Uhr, unter (08121) 224 22 sowie unter www.theater-marktschwaben.de.