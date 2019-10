Vor eineinhalb Wochen sah die Welt der Organisatorinnen des Zornedinger Kinderkleiderbasars ganz und gar nicht babyrosa aus. Via Facebook riefen sie um Hilfe. Von den bisherigen 80 potenziellen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hätten sich gerade mal neun Frauen und Männer gemeldet, um für den Zwergerlmarkt an diesem Freitag und Samstag die Tische aufzubauen, Kleidung und Spielsachen zu sortieren, den Verkauf zu unterstützen und nachher wieder aufzuräumen, hieß es. "Mit dieser geringen Anzahl an Mitarbeiter*innen können wir keinen Basar stemmen", schrieben die Organisatorinnen. Schließlich seien in der Herbst/Winter-Saison bis zu 7000 Artikel im Angebot. Für die Dorfgemeinschaft i sei es deshalb "unendlich traurig", wenn der Basar ausfallen müsse. Inzwischen können Organisatorinnen und die Zornedinger Familien, die günstig Kinderkleidung kaufen möchten, aufatmen. "Es fehlen nur noch eine Handvoll Menschen", sagt eine der Verantwortlichen. "Wir kriegen das schon irgendwie hin." Der Verkauf ist am Samstag, 12. Oktober, von 8.30 bis 11 Uhr. Last-Minute-Helfer können sich noch im Pfarrbüro unter (08106) 2632 melden.