Der Kinderförderverein Alxing/Bruck lädt ein zum Mitmachkonzert mit Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme in der Alxinger Gemeindehalle, und zwar am Samstag, 19. Oktober, um 14.30 Uhr. Rodscha und Tom sind laut Ankündigung zwei lustige Typen, die es verstehen, selbstgemachte Kinderlieder nicht nur zu singen, sondern spaßig-kreativ zu präsentieren, so dass die Kleinen wie die Großen begeistert sind. "Wir garantieren einen Nachmittag voller Fantasie und toller Musik, bei der keiner ruhig sitzen bleiben kann!" Und da man dabei natürlich eine Stärkung braucht, steht das Team des Kinderfördervereins mit selbstgemachten Kuchen, Hotdogs und Getränken bereit. Karten gibt es bei der Raiffeisenbank Alxing/Bruck und in der Metzgerei Heimann in Grafing. Der Eintritt kostet für Kinder (ab zwei Jahre) sechs Euro, für Erwachsene acht Euro.