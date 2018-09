11. September 2018, 21:53 Uhr Kinderchor sucht Verstärkung Stimmliche Schätze heben

Der Kinder- und Jugendchor an der Stadtpfarrkirche Sankt Sebastian in Ebersberg beginnt wieder mit seinen Proben. Der erste Treffpunkt der Chöre 1 und 2 sowie aller eventuellen Neuzugänge der Cantores iuvenes Sti. Sebastiani, wie sich der Chor nennt, findet am Dienstag, 18. September, um 18 Uhr im Probenraum der Stadtpfarrkirche statt.

Der Chor lädt Kinder ab der ersten Klasse herzlich ein, mitzusingen; Voraussetzung ist lediglich die Bereitschaft, in aller Regel an den - lange im Voraus bekannt gegebenen - Proben- und Aufführungsterminen teilzunehmen. Regelmäßig geübt wird am Dienstag um 18 Uhr sowie alle vierzehn Tage am Freitag um 17 Uhr in einer speziellen Stimmbildungsprobe, da auf den richtigen Umgang mit der Stimme bei den Cantores iuvenes besonderer Wert gelegt wird: Man möchte die Schätze heben, die hier oftmals im Verborgenen schlummern. Ansonsten bietet der Chor eine musikalische Grundausbildung (Notenlesen, Gehörbildung, Harmonielehre), ein reiches Programm mit Auftritten auch in großen Konzerten, Chorreisen teils sogar ins Ausland und eine intensive menschliche Gemeinschaft.

Wer mitmachen möchte, kann sich entweder bei Chorleiter Markus Lugmayr unter (08092) 85 29 10 melden oder am Dienstag, 18. September, um 18 Uhr im Probenraum der Stadtpfarrkirche Sankt Sebastian in Ebersberg erscheinen.