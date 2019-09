Die Kinderchöre der Musikschule Vaterstetten starten in die Herbstsaison, und Leiter Matthias Gerstner freut sich auf viele Musik- und Singbegeisterte Kinder. Aktuell beginnen die Proben für ein Weihnachtssingspiel, bei dem die Kinder erleben können, wie erfüllend es ist, seine eigene Stimme kennenzulernen und Freude am gemeinsamen Singen zu haben. Für alle Chorgruppen werden noch Kinder im Grundschulalter gesucht: Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen und dürfen auch einfach mal reinschnuppern. Die Chorstunden finden in Zusammenarbeit mit vielen Grundschulen statt, in Vaterstetten (Grundschule Baldham und Karl-Heinz-Böhm-Schule), in der Grundschule Parsdorf, in der Grundschule Zorneding, in der Grundschule Poing und, ganz neu, im Bürgerhaus Neukeferloh. Die genauen Probezeiten und weitere Informationen gibt es bei Chorleiter Matthias Gerstner unter (0172) 861 15 33 oder im Büro der Musikschule unter (08106) 995 49 30. Anmeldungen sind jederzeit auch per Mail möglich.