12. August 2018, 21:58 Uhr Kinderbetreuung Lücke geschlossen

Grafing bringt Kinder ohne Kindergartenplatz vorerst in anderen Einrichtungen unter. Nach Zahlen des Landratsamts könnten im kommenden Jahr aber auch 35 Krippen- und 90 Betreuungsplätze für Schulkinder fehlen

Von Thorsten Rienth, Grafing

Die Vergabe von Kindergartenplätzen ist alljährliche eine Sache nach Art der Reise nach Jerusalem. Irgendwann sind alle Stühle belegt, und wer nicht sitzt, steht dumm da. Kinder, die von September an ohne Kindergartenplätze dastanden, gab es in Grafing zuletzt elf. "Mit vereinten Anstrengungen der Kindergartenaufsicht im Landratsamt Ebersberg, der Mitarbeiter im Rathaus Grafing und der Katholischen Regionalstelle konnten im Stadtgebiet Grafing für alle elf Kinder weitere Plätze in allen katholischen Einrichtungen gefunden werden", hat Bürgermeisterin Angelika Obermayr (Grüne) am Freitag in einer Pressemitteilung berichten können.

Damit ist - zumindest fürs Erste - die Einrichtung einer zweiten Gruppe im St. Margaret-Kindergarten im alten Straußdorfer Schulhaus vom Tisch. Dort hatte der Stadtrat in seiner Juli-Sitzung den Bedarf für 25 zusätzliche Kindergartenplätze formal anerkannt und den Beschluss für die weitere Gruppe gefasst. Auch beschloss das Gremium den Start der Umbaumaßnahmen und gab dafür einen Betrag von 75 000 Euro frei. Dem Stadtrat schlugen daraufhin zwei Wellen an Entrüstung entgehen. Zuerst aus der Elternschaft, weil die zweite Gruppe zu Lasten des Bewegungsraums der bisherigen Gruppe gehen würde. Zweitens hätte für den in der Kita probenden Straußdorfer Chor eine neue Bleibe gefunden werden müssen - was die Sänger so nicht akzeptieren wollten. Vergangene Woche machte dann die Information die Runde, der Kindergartenausbau sei abgeblasen. Bestätigen wollte die Bürgermeisterin den neuen Stand der Dinge zunächst noch nicht. "Wir arbeiten an einer Lösung" - mehr wolle sie zu der Angelegenheit nicht sagen.

Diese Lösung, die erst noch fix festgezurrt werden musste, sieht nun so aus, dass die Grafinger katholischen Kindergärten einspringen. Allerdings, und das stellte die Bürgermeisterin in ihrer Mitteilung ebenfalls klar, bedeutet dies keinen Komplettstopp der bereits begonnenen Straußdorfer Umbaumaßnahmen. "Der Umbau im ersten Stock wird fortgeführt", schrieb sie. "Unter anderem wird im Gruppenraum ein Akustikboden verlegt, die sanitären Einrichtungen für die Kinder werden gebaut, Möbel werden bestellt."

Der Chor jedenfalls scheint sich mit seiner Bleibeforderung gegenüber der Stadt fürs Erste durchgesetzt haben: "Der Chor bleibt in seinem Raum. Dieser Raum wird nicht umgebaut", heißt es ebenfalls in Obermayrs Mitteilung. Offen bleibt dennoch die Frage, was mit den sechs Kindern ist, die im Januar einen Platz brauchen und - zumindest bis Ende Juli - noch keinen hatten. Zusätzlicher Zuzug, der in Grafing nicht ganz unwahrscheinlich ist, könnte das eben gelöste Platzproblem schnell wieder auf die Agenda bringen.

Den aktuellen Zahlen aus dem Landratsamt nach dürfte das Problem der Grafinger Kinderbetreuung ohnehin schneller akut werden, als es manchem politischen Entscheidungsträger lieb ist: Den Prognosezahlen zufolge fehlen bereits im kommenden Jahr 35 Krippenplätze. Bei der Betreuung von Grundschulkindern prognostiziert das Landratsamt einen Mangel von 90 Plätzen. Im Jahr 2025 sollen es hier fast 170 Plätze sein, die fehlen.

Der Prognose liegt das sogenannte Hildesheimer Bevölkerungsmodell zugrunde. Dort fließen jährlich aktualisierte Daten nicht nur von statistischen Landes- und Bundesämtern ein. Auch ganz konkrete Zahlen auf kommunaler Ebene sind einbezogen, etwa ortsspezifische Wanderungsbewegungen oder die Planung neuer Baugebiete. Derer gibt es, mit deutlichen Auswirkungen auf die Betreuungssituation, gerade einige. Alleine in den Neubaugebieten rechnet die Stadt mit 660 zusätzlichen Grafingern bis 2025. Vor allem die Gruppe der 27- bis 40-Jährigen nimmt dem Landratsamt zufolge überproportional zu - also genau die Gruppe, die entweder schon Kinder mitbringt oder relativ zeitnah welche bekommt. Die in der Stadtratssitzung im Juli angedachte 1,5-Hektar-Erweiterung des Ortsteils Schönblick ist da noch gar nicht eingerechnet.