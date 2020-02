Es war eine ziemlich unangenehme Situation, in der sich Grafings Stadträte im Herbst befunden hatten: Entweder müsse die Stadt Fördergelder von knapp einer Viertelmillion Euro an den Freistaat zurückzahlen - oder aber die bestehende Aufteilung von je drei Kindergarten- und Krippengruppen wieder in die ursprünglich geförderten zwei Kindergarten- und vier Krippengruppen umwandeln. Zumindest lautete so die damalige Ansage der Regierung von Oberbayern. Jetzt kommt alles anders - und Stadtrat wie Eltern können aufatmen.

Hintergrund ist, dass in der Kultur- und Sozialausschusssitzung im November ein Auftrag an die Stadtverwaltung ergangen war, die Angelegenheit bei der Regierung von Oberbayern nachzuverhandeln. Vergangene Woche kam dann von eben dort die Antwort: "Im vorliegenden Fall kommen wir zu dem Ergebnis, dass wir im Rahmen unseres Rückforderungsermessens in diesem Einzellfall auf eine Rückforderung verzichten würden", zitierten Bürgermeisterin Angelika Obermayr (Grüne) und Landtagsabgeordneter Thomas Huber (CSU) aus dem Schreiben.

Ausschlaggebend für die neue Bewertung ist demnach, dass unabhängig von der Gruppenaufteilung die "Betreuungsplätze fortbestehen und die Fördermittel dadurch weiterhin für den Ausbau der Kinderbetreuung genutzt werden". Die Tendenz im Stadtrat war gewesen, im Fall der Fälle lieber die Gruppenaufteilung wieder rückgängig zu machen, anstatt für vergleichsweise wenige Plätze mehr als 200 000 Euro bezahlen zu müssen.

Gerade die Eltern werden über die positive Nachricht aus München wohl sehr erleichtert sein. "Diese Situation der Ungewissheit und des Chaos ist für unsere Familie sehr belastend", hatte unlängst eine Grafinger Mutter geschrieben. Das drohende Szenario beschrieb sie so: "Mein ältester Sohn geht bereits in den Kindergarten St. Elisabeth, allerdings in die Gruppe, die aufgelöst werden müsste. Somit muss er sich nach nur einem Jahr bereits wieder auf neue Kinder und neue Erzieher einstellen, im schlimmsten Fall sogar auf einen neuen Kindergarten. Mein mittlerer Sohn geht in die Krippe St. Elisabeth und würde nun im September dort definitiv keinen Platz bekommen. Mein jüngster Sohn kommt im September in die Krippe, allerdings wäre bei einer Umwandlung auch nicht sicher, ob er dann zwei Jahre später einen Kindergartenplatz im gleiche Haus bekommt." Womöglich müsse sie vom kommenden September an ihre drei Kinder in drei verschiedenen Einrichtungen unterbringen, so die Befürchtung der Mutter.

Kein Wunder, dass der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag die Beibehaltung der bisherigen Gruppenaufteilung ohne Gegenstimmen beschloss.