30. Oktober 2018, 21:58 Uhr Kimmler in Glonn Gutes Gefühl

Edwin Kimmler ist am Samstag, 3. November, zu Gast in der Schrottgalerie Glonn, mit Gitarre, Klavier und Mundharmonika. Seine Musik kann wohl am ehesten als eine Mixtur aus Blues, Soul, Boogie Woogie und Swing beschrieben werden, wobei er immer auch gerne Ausflüge in andere Bereiche wie Rumba, Bossa Nova oder Calypso unternimmt. Kimmlers Programm besteht aus Eigenkompositionen und sehr eigenwilligen Bearbeitungen, der Landshuter pflegt einen unverkennbaren, sehr persönlichen Stil. In Deutschland, Österreich, der Schweiz, in Frankreich und in Tschechien hat er schon gespielt - mit Erfolg. Schließlich ist"Feeling good" nicht nur der Titel eines seiner Songs, sondern auch sein Motto für Konzerte. Los geht's um 19.30 Uhr, Reservierungen nur per Mail an schrottgalerie.friedel@gmx.de.