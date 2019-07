9. Juli 2019, 22:11 Uhr Kids Day Kinder funken um die Welt

Einen Kids Day veranstaltet der Ortsverband der Funkamateure am Samstag, 13. Juli. Interessierte Jungen und Mädchen können praktische Erfahrungen im Umgang mit Elektronik, Naturwissenschaften und Funk sammeln. Jeder darf sich an ein Funkgerät setzen, das Mikrofon in die Hand nehmen und mit anderen technikbegeisterten Kindern und Funkamateuren weltweit sprechen. Zudem wird versucht, über einen Amateurfunk-Satelliten, der im Weltraum in 37 000 Kilometer Höhe über der Erde schwebt, Verbindungen mit Stationen in der grün gezeichneten Zone aufzunehmen. Der Kids Day findet von 15 bis 18 Uhr im OHA! (Offenes Haus der Awo) Vaterstetten, Hans-Luft-Weg 2, statt.