10. März 2019, 21:49 Uhr Kick-off für die FDP Standortpolitik in eigener Sache

Die Liberalen im Landkreis steigen in den Europawahlkampf ein, bei dem sie selbst nicht viel zu gewinnen haben

Von Wieland Bögel, Zorneding

Komplizierte Dinge lässt man sich am besten von Fachleuten erklären. Nun ist die EU kein ganz unkompliziertes Thema, darum hatte der Kreisverband der FDP Nadja Hirsch, EU-Parlamentarierin für die Fraktion ALDE, der die deutschen Liberalen angehören, zum Wahlkampfauftakt eingeladen. Dort wurde auch der eigene Kandidat, der Zornedinger Robert Harrison vorgestellt - der bei einem Platz im hinteren Drittel der Liste allerdings nur sehr geringe Chancen auf einen Sitz im EU-Parlament hat.

Trotzdem werde die liberale Fraktion diesmal wohl deutlich gewinnen, erwartet FDP-Kreisvorsitzender Alexander Müller, nicht zuletzt wegen ihres französischen Ablegers, der Partei von Präsident Emmanuel Macron. Dessen teilweise sehr weitgehenden Vorschläge für die EU lobte Müller ausdrücklich, "nur so kann man die europäischen Bürger mitnehmen". Solche Visionen seien doch "tausendmal besser" als der Kurs der EVP - der auch die CSU angehört - die Ewiggestrige wie Ungarns Ministerpräsidenten Victor Orban unterstütze.

Auf diesen Konflikt ging auch Nadja Hirsch ein. Sie erinnerte daran, dass mit Ausnahme von Manfred Weber sämtliche CSU-Angehörigen im EU-Parlament Sanktionen gegen Ungarn wegen dessen antidemokratischer Tendenzen abgelehnt hätten. "Natürlich ist der Dialog wichtig", so Hirsch, im Falle Ungarns habe dies aber nichts gebracht - was mittlerweile offenbar auch einige in der EVP so sähen.

Allerdings liegen die deutschen Liberalen nicht komplett auf Macron-Linie. Dessen Ideen etwa für einen europäischen Sozialstaat könnten "irgendwann ein Thema werden, aber alles der Reihe nach". Zunächst sei es viel wichtiger, den südeuropäischen Raum zu stärken, dort müssten mehr Arbeitsplätze entstehen, so Hirsch, dies sei ja auch ein soziales Projekt.

Was aber nur gelingen könne, wenn die EU eine bessere Standortpolitik betreibe. "Wir beschäftigen uns gerne mit uns selbst, aber der Rest der Welt wartet nicht auf uns". Was sich etwa am Einspruch der EU zur Fusion der Zughersteller Siemens und Alstom gezeigt habe, sagte Hirsch auf Nachfrage von Renate Will. Im Hinblick auf den EU-Binnenmarkt sei die Entscheidung nachvollziehbar, nicht jedoch, wenn man weltweit konkurrenzfähig sein wolle. Bei der IT-Industrie habe sich gezeigt, wie schnell man den Anschluss verlieren könne, "wir sollten den Fehler bei der künstlichen Intelligenz nicht wiederholen". Allerdings sei es mit Wirtschaftspolitik nicht getan, so Hirsch, man müsse auch überzeugen, "zeigen, dass Europa funktioniert und nicht nur eine bürokratische Abwicklung ist - dieses Friedensprojekt Europa ist für viele zu selbstverständlich geworden."

Am Rande Thema war, dass Hirsch selbst bald keine Rolle mehr in der EU-Politik spielen dürfte. Ein Anwesender stellte die Frage nach ihrem Verhältnis zu FDP-Spitzenkandidatin Nicola Beer. Was Hirsch nicht direkt beantwortete. Aber sie schilderte, wie sie nach Kritik an Beer über zu große Nähe zur ungarischen Fidesz-Regierung bei der Listenaufstellung von Platz zwei auf Listenplatz 29 durchgereicht wurde. Beers Ehemann soll mit dem Fidesz-Regime gut vernetzt sein, und Beer selbst habe sich bemüht, zu laute Kritik an Victor Orban und seiner Partei unter dem Deckel zu halten. Wie es zu Hirsch Abrutschen auf den hinteren Listenplatz kam, darüber seien sie und Beer allerdings unterschiedlicher Ansicht, so die bemerkenswert diplomatische Aussage der Abgeordneten.

Natürlich sei es schade, sagte Kreisvorsitzender Müller, dass dadurch ein so großer Landesverband wie der bayerische vielleicht bald gar nicht mehr im EU-Parlament vertreten sein werde - der erste Bayer steht auf Listenplatz 11, aktuell gibt es 96 deutsche EU-Parlamentarier, für einen Einzug des Landesverbands bräuchte die FDP also mehr als zehn Prozent. Allerdings seien die Ungarn-Beziehungen von Familienmitgliedern der Spitzenkandidatin auch nicht Thema des Abends. Schade eigentlich.