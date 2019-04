23. April 2019, 22:05 Uhr "Keine Veränderungen geplant" Hörmann setzt auf Kirchseeon

Standort nicht von Penzberger Werksschließung betroffen

Die Mitarbeiter der Hörmann Gruppe am Hauptsitz in Kirchseeon können aufatmen: Der Standort in der Marktgemeinde wird von der kürzlich bekannt gegebenen Werksschließung in Penzberg nicht betroffen sein. Das teilt das Industrieunternehmen auf Nachfrage der Süddeutschen Zeitung mit. "Am Standort Kirchseeon sind keine Veränderungen geplant. Die Schließung des Werks Penzberg wird keine Auswirkungen auf die Entwicklung des Standorts Kirchseeon haben", so eine Sprecherin.

Am Donnerstag vor Ostern hatte das Unternehmen überraschend bekanntgegeben, das Werk des Autozulieferers Hörmann Automotive (HAP) in Penzberg dicht zu machen. Davon betroffen sind etwa 630 Arbeitsplätze. Die Firmengruppe hat eigenen Angaben zufolge seit der Übernahme im Jahr 2008 mehr als 40 Millionen Euro in den Standort investiert - "ohne einen Euro Gewinn zu entnehmen", heißt es in einer Pressemitteilung. Als Hauptgründe für die Komplettschließung führt das Unternehmen den hohen Preisdruck in der Nutzfahrzeugindustrie und die starke Konkurrenz aus Osteuropa an. Genau dorthin - in das 2017 eröffnete Werk im slowakischen Banovce - soll nun schrittweise zu großen Teilen auch die Penzberger Produktion verlegt werden. Bis 30. Juni 2020 soll der Standort im Landkreis Weilheim-Schongau dann geschlossen sein.

Wie es für die Beschäftigten weitergeht, ist derzeit noch offen. "Die Hörmann Gruppe als mittelständisches Unternehmen ist sich seiner sozialen Verantwortung für die betroffenen Mitarbeiter sehr wohl bewusst und wird diese im Rahmen der begrenzten finanziellen Möglichkeiten auch bestmöglich wahrnehmen", erklärt Michael Radke, CEO der Hörmann Gruppe. Laut Daniela Fischer von der IG Metall Weilheim wolle man umgehend Verhandlungen aufnehmen, wie der Stellenabbau vonstatten gehen soll.

Die Hörmann Automotive ist der größte Geschäftsbereich der Unternehmensgruppe, zu der insgesamt 27 Tochtergesellschaften gehören. Am Hauptsitz in Kirchseeon sind etwa 70 der insgesamt rund 3300 Mitarbeiter beschäftigt. Neben der Hörmann Holding sind im Landkreis Ebersberg auch die operativen Gesellschaften Hörmann Kommunikation & Netze GmbH und Hörmann GmbH beheimatet.