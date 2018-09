6. September 2018, 22:08 Uhr Keine Handwerker zu finden Auf dem Trockenen

Markt Schwaben sperrt öffentliche Duschen wegen Sanierungsstau

Die Duschen in der Grundschulturnhalle müssen vorerst trocken bleiben: Die Gemeinde will eine Trinkwasseruntersuchung abwarten, die am 14. September geplant ist. Sollte die Analyse zeigen, dass die Grenzwerte für gesundheitsgefährdenden Legionellen im Wasser nicht überschritten werden, wird das Duschverbot wieder aufgehoben, wie es in einer Pressemitteilung der Marktgemeinde heißt. Andernfalls können die Duschen erst nach Sanierung der Sanitärinstallationen wieder genutzt werden. Der Beginn der Arbeiten ist Ende Oktober oder Anfang November geplant.

Eigentlich sollten die Sanitärinstallationen der Grundschule und des Hallenbads bereits während der Sommerferien saniert werden. Doch es stellte sich als schwierig heraus, eine Firma zu finden, die den Auftrag übernimmt: Auf die erste Ausschreibung gab es gar kein Angebot, im zweiten Anlauf bewarben sich zwei Firmen. Eine zog das Angebot wieder aufgrund mangelnder Kapazitäten wieder zurück, die andere - die nun eben den Zuschlag hat - kann nach eigenen Angaben eben frühestens Ende Oktober beginnen. Das bedeutet auch, dass das Hallenbad länger geschlossen bleibt als geplant, ursprünglich sollte es Anfang Oktober bereits wieder öffnen.