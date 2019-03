10. März 2019, 11:15 Uhr Kein Platz mehr im Bus Mütter schlägern an Haltestelle

Polizei sucht Zeugen des Vorfalls in Parsdorf

Die Polizei sucht Zeugen einer Handgreiflichkeit, die sich am Freitag gegen 19.30 Uhr an einer Bushaltestelle in der Heimstettener Straße in Parsdorf ereignet hat. Offenbar versuchten fünf Frauen mit Kinderwagen in den Bus zu steigen, was mangels Platz aber nicht gelang. Bei der Rangelei wurde eine 35-Jährige von ihrer Kontrahentin am Hals gepackt und gegen einen Laternenmast gedrückt. Sie erlitt leichte Verletzungen, weshalb die Polizei die Ermittlungen aufgenommen hat. Die Angreiferin soll dunkelhäutig und etwa 30 Jahre alt sein, außerdem habe sie ein Kopftuch getragen. Wie die Polizei weiter mitteilt, warteten wohl mehrere Fahrgäste an der Bushaltestelle, die sich in der Nähe eines Bekleidungs-Outlet befindet. Falls diese den Vorfall beobachtet haben, werden sie gebeten, sich unter der Telefonnummer (08121) 9911-0 zu melden.