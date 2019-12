Immer wieder dieser Advent - berühmt für "Last Christmas" und Plätzchenbacken, berüchtigt für "Stirb langsam" und Lichterkettenaufhängen. Wir haben für unsere Serie "Kein Advent ohne..." Menschen aus dem Landkreis Ebersberg gefragt, welche Tradition, welches Lied oder welches Accessoire bei ihnen in der Adventszeit auf keinen Fall fehlen darf:

Aktuell befindet sich ein Gastronom wie Maximilian Mack in einer der betriebsamsten Zeiten des Jahres - seit Anfang Dezember findet im Purfinger Haberer, dem Familienbetrieb, den er mit Bruder Ludwig als Küchenchef in nunmehr sechster Generation betreibt, an jedem der geöffneten Tage mindestens eine Weihnachtsfeier statt; mit Gedichten, Anekdoten aus der jeweiligen Firma oder einem Besuch vom Nikolaus. Auch die Termine an den beiden Feiertagen nach dem Fest, an denen er Ente, Gans und Wild vom Adlberger aus Anzing serviert, sind seit Monaten ausgebucht. Es ist dieses Miteinander, das der gelernte Hotelkaufmann, der sich selbst als "Gastgeber von Beruf" bezeichnet, gerade in der "staden Zeit" so schätzt.

Er freut sich, wenn die Gäste bei gutem Wein in seinem Gasthaus ihr Beisammensein genießen, die Dorfgemeinschaft gemeinsam den ersten Advent begeht oder seine eigene Familie im großen Kreis zusammenkommt. Dabei ist Mack neben den sozialen Kontakten aber auch das Engagement für die Mitmenschen ganz wichtig. "Wenn man es möglich machen kann, soll man an andere denken", sagt der ehemalige Ministrant. Darum beteiligt er sich als Geschenkpate an der Aktion des Offenen Hauses in Vaterstetten, wo man Wünsche wie etwa "Handschuhe und Mütze" vom aufgestellten Baum pflücken kann.

Einen Christbaum gibt es natürlich auch im Zuhause des Mittdreißigers - "jedes Jahr anders geschmückt, mal mit Pracht und Bling-Bling, mal traditionell" -, für den diese Zeit seit der Geburt der jetzt anderthalbjährigen Tochter wieder eine neue Bedeutung hat. Gerne möchte er für die Kleine nach dem Umzug ins neue Heim eine Tradition aus seiner eigenen Kindheit wiederbeleben: Eine selbst gebastelte Krippe, die im Lauf der Zeit immer weiterwächst. Bis es so weit ist, wird zunächst an Heilig Abend ein anderes Ritual gepflegt: Das gemeinsame Weihnachtsliedersingen unterm Baum in großer erweiterter Familienrunde. Und welches Essen gibt es bei Gastronom Mack selbst? Ganz klar: Weißwürste!