Immer wieder dieser Advent - berühmt für "Last Christmas" und Plätzchenbacken, berüchtigt für "Stirb langsam" und Lichterkettenaufhängen. Wir haben für unsere Serie "Kein Advent ohne..." Menschen aus dem Landkreis Ebersberg gefragt, welche Tradition, welches Lied oder welches Accessoire bei ihnen in der Adventszeit auf keinen Fall fehlen darf:

Das erste, was Albert Berger () in den Sinn kommt, wenn er an die Vorweihnachtszeit denkt, ist die Arbeit. Das liegt aber weniger daran, dass für den Kanzler der Technischen Universität München (TUM) als juristisch-kaufmännischen Leiter der Hochschule der Jahresabschluss in greifbare Nähe rückt, sondern vielmehr an der TUM-Adventsmatinee. Wie viel dem 57-jährigen diese seit etwa zehn Jahren immer am ersten Adventssonntag in der Philharmonie am Gasteig stattfindenden Konzerte bedeuten, ist deutlich zu spüren. Immerhin zweimal 2500 Gäste - vormittags die Partner der TUM, nachmittags die Erstsemester mit ihren Familien - kommen in den Genuss der Darbietungen von TUM-Chor und Symphonischem Ensemble München, mit dem früheren Präsidenten Wolfgang Herrmann als Orgelsolist. "Ein Advent ohne die Matinee ist keiner mehr; das bewegt mich sehr", gibt er zu Protokoll.

Der musikalische Favorit des gebürtigen Münchners, der seit mehr als 30 Jahren in Ebersberg lebt, stammt allerdings aus seiner Kindheit. "Schon als Oberministrant hat mir das fast 250 Jahre alte "Tauet Himmel, den Gerechten" gut gefallen. Leider wird es heute nicht mehr so oft gespielt." Berger schätzt an dem Stück, dass es sich hier um ein reines Advents- und kein Weihnachtslied handelt. Auch in anderer Hinsicht mag es der studierte Jurist traditionell. "Die Krippe wird frühestens am 23., oft erst an Weihnachten aufgebaut. Und der Christbaum, den zu kaufen und aufzustellen ausschließlich mein Job ist, wird nie vor Heiligabend-Vormittag geschmückt."

Flexibel ist der Familienvater hingegen, was den seit 25 Jahren fest etablierten "Nikolausabend" mit den Kindern anbetrifft. Da zwei der drei Twens nicht mehr daheim wohnen, muss das gemeinsame Adventsessen nicht notwendigerweise am 6. Dezember stattfinden. Dass die Sprösslinge in der Vorweihnachtszeit aber gern nach Ebersberg zurückkehren, lässt die lächelnde Abschlussbemerkung des TUM-Kanzlers vermuten. "Und natürlich gibt es keinen Advent, an dem sich das Haus Berger nicht komplett in eine Pralinenwerkstatt verwandelt." Das liegt an Ehefrau Gabriela, offenbar auch sie im Advent vom Beruf beeinflusst - so als Fachlehrerin für Ernährung und Gestaltung.