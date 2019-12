Immer wieder dieser Advent - berühmt für "Last Christmas" und Plätzchenbacken, berüchtigt für "Stirb langsam" und Lichterkettenaufhängen. Wir haben für unsere Serie "Kein Advent ohne..." Menschen aus dem Landkreis Ebersberg gefragt, welche Tradition, welches Lied oder welches Accessoire bei ihnen in der Adventszeit auf keinen Fall fehlen darf:

"Advent ist der Augenblick innezuhalten, sich Zeit für Freunde und Familie zu nehmen, sich in der Natur zu bewegen und Pläne zu schmieden." Der Zornedinger Hausarzt Marc Block entwickelte dafür Rituale. Adventszeit bedeutet für ihn das "Erleben von Gemeinschaft" unter anderem beim "Zubereiten von legendären heißen Caipirinhas und Empanadas" auf dem Christkindlmarkt in Ebersberg für das Partnerprojekt "Casa Hogar" der katholischen Kirche, einem Waisenhaus in Ecuador". Die Cocktails und gefüllten Teigtaschen - sehr beliebt in Südamerika - werden für den guten Zweck vom Arbeitskreis der Pfarrei Sankt Sebastian zubereitet.

Eine Tradition seit 30 Jahren ist für den Zornedinger Hausarzt die alljährliche weihnachtliche Bergtour in die Voralpen mit seiner Familie. Obwohl die Kinder längst aus dem Haus sind, versuchen der 51-Jährige und seine Frau jedes Jahr einen Zeitpunkt zu finden, an dem die ganze Familie kann. Wenn sich die Adventssonntage und Feiertage nicht eignen, geht die Familie auch noch am 24. Dezember auf den Berg. "Das hilft super, aus dem Weihnachtstrubel rauszukommen." Auch die "festlichen Adventskonzerte" dürfen bei Marc Block nicht fehlen. Bei der Besinnlichkeit kommt er gut zum Nachdenken, eine für ihn bedeutende Tätigkeit, bei der er sich über vieles klar wird. "Was ist mir wichtig, was weniger wichtig? Welche neuen Schwerpunkte möchte ich mir im kommenden Jahr setzen, und was will ich erreichen, auch beruflich?"