Der FDP-Kreisvorstand fordert nach dem Gutachten des Prüfungsverbands zum Kauf des ehemaligen Sparkassengebäudes Landrat Robert Niedergesäß (CSU) zum Handeln auf. Es müsse sichergestellt werden, dass zukünftig die Verwaltung sich an rechtliche Vorgaben halte und die Kreisgremien notwendige Informationen rechtzeitig erhalten. Die juristische Kompetenz müsse zu einem Vier-Augen-Prinzip ausgebaut werden. Eventuellen disziplinarischen Verfehlungen müsse nachgegangen werden. Die Liberalen, die mit der CSU eine Fraktion bilden, zeigen sich gleichzeitig "zuversichtlich, dass der Landrat es nicht nur bei der Einräumung von Fehlern in der causa Kreissparkassengebäude belässt, sondern konsequent deren Ursachen beseitigen wird". Das Gutachten ist auch Thema in der Kreistagssitzung am Montag, 27. Januar, 15 Uhr.