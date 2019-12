In einem großen Gemeinschaftsprojekt sind am Sonntag, 15. Dezember, um 16 Uhr in der Glonner katholischen Pfarrkirche drei Chöre, Solisten und das Ensemble Zinneberg bei einem "Alpenländischen Adventsingen" zu hören. Es laden dazu herzlich ein: die Glonner und Grafinger Chorkinder, der Chor Carmina Mundi und der Kirchenchor. Begleitet werden die Sängerinnen und Sänger von Harfe, Klarinette, Hackbrett, Gitarre, Akkordeon und Kontrabass; gespielt von Lehrkräften der Musikschule. Bindeglied zwischen all den Beteiligten ist Thomas Pfeiffer, seines Zeichens Glonner Kirchenmusiker und Lehrer an der Musikschule. Stimmungsvolle adventliche Weisen, Landler, Andachtsjodler, solistische und von den Chören gesungene alpenländische Lieder lassen Vorfreude auf die Weihnachtszeit aufkommen. Die verbindenden Texte, die von der Herbergssuche, von der Stille in der Krippe und der Freude über die Geburt des Erlösers künden, werden von Pfarrer Siegfried Schöpf vorgetragen. Der Eintritt ist frei. Spenden zugunsten der Kirchenmusik in Glonn sind herzlich willkommen.