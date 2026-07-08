„Ich kann mich leider nicht unter die Dusche stellen und das wegwaschen“, sagt Anja Gründel. Seit ihrer Kindheit leidet die heute 59-Jährige an Morbus Recklinghausen, einem Gendefekt, der mit zahlreichen sichtbaren Hautveränderungen einhergeht. Dass sie neugierig angeschaut wird, ist sie inzwischen gewohnt. Doch das, was ihr Ende Juni im Strandbad am Kastensee im Osten von München passiert ist, war eine neue, schlimme Erfahrung: Wegen ihres äußeren Erscheinungsbilds wurde ihr der Zutritt verwehrt. Manfred Lamm, der Betreiber, sagt, er habe von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht, weil sich andere Badegäste beschwert hätten. „Ich habe mich diskriminiert gefühlt“, sagt Anja Gründel. Sie fordert nun eine Entschuldigung und hat eine Anwältin eingeschaltet.