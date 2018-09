25. September 2018, 22:07 Uhr Karten noch bis Freitag Kaffee, Kuchen und Oper

Konzert für ältere Menschen im Alten Speicher Ebersberg

Unter dem Motto "Musik am Nachmittag" findet am Donnerstag, 18. Oktober, im Ebersberger Alten Speicher ein klassisches Konzert für ältere Menschen ab 60 Jahren statt. Auf dem Programm steht eine "Taschenbuchversion" der Oper "Don Pasquale" von Gaetano Donizetti. Los geht's um 15 Uhr. Der Eintritt sowie Kaffee und Kuchen sind frei. Karten sind noch bis Freitag, 28. September, im Bürgerbüro Ebersberg erhältlich (maximal vier Stück je Abholer). Veranstalter sind der Seniorenbeirat und die Stadt Ebersberg in Kooperation mit der Internationalen Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation, München.

Das Format "Musik am Nachmittag" wurde 1996 von Stifter Erich Fischer als Dankeschön an die ältere Generation ins Leben gerufen. "Seither wurden deutschlandweit mehr als 7400 Musiknachmittage für mehr als 740 000 begeisterte Senioren veranstaltet", heißt es in einer Pressemitteilung. Die Aufführung erfolgt halbszenisch und im stiftungseigenen Taschenbuchformat, das heißt als Arrangement für vier Gesangssolisten sowie ein Streichquartett und Akkordeon. Zur Aufführung kommen die schönsten Arien des Werkes, ergänzt um eine so kenntnisreiche wie charmante Moderation durch Johannes Erkes, Musikdirektor der Stiftung und selbst renommierter Kammermusiker. "Im besten Sinne also Oper für Jedermann!"

"Don Pasquale" zählt seit seiner Uraufführung 1843 in Paris zu den beliebtesten komischen Opern überhaupt, denn die Handlung hat ihre Wirkung noch nie verfehlt: Ein ältlicher Möchtegern-Liebhaber wird von seiner jugendlich-kapriziösen "Braut" so lange an der Nase herumgeführt, bis er von seiner Heiratslust gründlich kuriert ist.