17. September 2018, 22:08 Uhr 14 Kandidaten für acht Plätze Kirchenvorstände stellen sich vor

In den evangelischen Gemeinden im Landkreis stehen Wahlen an

In den evangelischen Kirchengemeinden in Bayern wird am 21. Oktober zur Wahl aufgerufen. Gewählt werden die Kirchenvorstände, welche die Gemeinden gemeinsam mit den Pfarrerinnen und Pfarrern leiten. In den kommenden Wochen bis zur Wahl stellen sich die Kandidaten in ihren Gemeinden vor.

In der Kirchengemeinde Ebersberg/ Kirchseeon/ Hohenlinden/ Steinhöring werden acht Plätze über die Wahl besetzt, zwei über Berufung. Für diese acht Plätze haben sich 14 Bewerberinnen und Bewerber gefunden. Kennenlernen kann man diese am kommenden Sonntag, 23. September, beim Gottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche, Abt-Williram-Straße 90, in Ebersberg. An diesem Sonntag findet in Kirchseeon kein Gottesdienst statt. Damit alle bei der Vorstellung dabei sein können, sollen Fahrgemeinschaften nach Ebersberg gebildet werden, Treffpunkt dafür ist um 9.30 Uhr vor der Johanneskirche in Kirchseeon, Gartenweg 11.

In der Petrigemeinde Baldham, Vaterstetten und Neukeferloh gibt es zwei Vorstellungsgottesdienste, um die Kandidaten kennenzulernen und im Anschluss daran mit ihnen ins Gespräch kommen. Die Gottesdienste sind am Sonntag, 23. September, um 9.30 Uhr in der Petrikirche Baldham und am Sonntag, 30. September, um 19 Uhr in der Christophoruskirche Neukeferloh. Auch in der Poinger Christuskirche stellen sich die Kandidaten für die anstehende Kirchenvorstandswahl bei einem Gottesdienst vor. Dieser findet am kommenden Sonntag, 23. September, statt und beginnt um 10 Uhr.