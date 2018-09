13. September 2018, 22:21 Uhr Kammermusikabend Französische Klangfarben

Mehrfach preisgekröntes "Trio Gaon" eröffnet Kammermusiksaison

Zorneding - Das erst 2013 gegründete und bereits mehrfach preisgekrönte Trio Gaon aus München eröffnet die Kammermusiksaison des Kulturvereins Zorneding-Baldham am Sonntag, 16. September, mit einem rein französischen Programm. Das Ensemble setzt sich zusammen aus dem führenden koreanischen Nachwuchspianisten Tae-Hyung Kim und zwei Streichern des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks: Jehye Lee an der Violine und Samuel Lutzker am Cello. Den impressionistisch geprägten Rahmen des Konzerts im Martinstadl bilden das Klaviertrio von Claude Debussy aus dem Jahr 1880 und das 1914 komponierte Trio seines Kollegen Maurice Ravel. Im Zentrum steht die nur drei Jahre später entstandene Komposition "D'un matin de printemps" (An einem Frühlingsmorgen) der 24-jährigen Lili Boulanger - ein klangsinnliches, überraschend modernes Werk, das nichts vom frühen Tod der Pariser Komponistin im selben Jahr erahnen lässt. Als ironisch-verspieltes Pendant dazu erklingt das 1986 komponierte Klaviertrio des späten Neoklassizisten Francis Poulenc. Das Konzert beginnt erst um 19, statt wie bislang um 18 Uhr, Karten gibt es telefonisch unter (08106) 221 54 oder online unter www.kulturverein-zorneding-baldham.de.